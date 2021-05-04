«علم البيانات» و«الاتصالات الرقمية» تتصدّران وظائف المستقبل في الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

توقّع المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة upGrad العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا، روني سكروالا، أن تتصدر مهنتان رئيستان، الوظائف المطلوبة في دولة الإمارات في المستقبل القريب، وهما «علم البيانات» و«الاتصالات الرقمية».

وأوضح سكروالا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ندوة افتراضية نظمتها الشركة حول وظائف المستقبل، أن الإمارات ستشهد في المستقبل القريب وجود أفضل المواهب في مجالات تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية، في ما يتعلق بوظائف «علم البيانات»، بينما ستتركز المواهب في «الاتصالات الرقمية» على التسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن المستقبل يسير بوتيرة أسرع مما يتخيله أحد، لاسيما أن 25% من الوظائف حالياً لم تكن موجودة حتى قبل خمس سنوات، لافتاً إلى أن التقنيات ستهيمن على المشهد في المستقبل المنظور، خصوصاً بعد أن أسهمت التكنولوجيا والتحول الرقمي في توفير فرص وظيفية في مختلف القطاعات، وشطبت وظائف أخرى تشكل مخاطر على الصحة والسلامة، ولا تتطلب تفكيراً إبداعياً، إذ يتم استبدالها بالأتمتة، كما هو الحال في قطاع اللوجستيات، والتصنيع، والخدمات. وشدد على أن الارتقاء بالمهارات يسهم في تمكين المواهب، من خلال الوصول إلى مزيد من الفرص، في ظل عالم متغير باستمرار، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع للمساهمة في صقل مواهب المهنيين في الدولة، لتمكينهم من الحصول على وظائف المستقبل.

إلى ذلك، أعلنت الشركة العاملة في قطاعي التكنولوجيا والتعليم عبر الإنترنت، عن إطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت لكل المهنيين في الإمارات، وهي برامج مصممة لتسريع الوظائف، وتنمية الأعمال التجارية الإقليمية.

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