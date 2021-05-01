6 نصائح للمبتدئين والمحترفين على «سناب شات»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

يعدُّ «سناب شات» Snapchat واحداً من أشهر تطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي، ويسمح للمستخدمين بالاتصال بالآخرين داخل وخارج شبكاتهم، وهناك ست نصائح مفيدة للمبتدئين والمحترفين على هذا التطبيق:

الأصدقاء

من السهل إضافة أصدقاء على «سناب شات» من خلال مزامنة جهات الاتصال التي ربطت حسابها في التطبيق برقم تليفون، لكن يمكنك إضافة روابط خاصة بك وبحساباتك الأخرى في الرسائل التي ترسلها لأصدقائك من التطبيق.

«بتموجي»

يمكنك إضافة «بتموجي» خاص بك، وذلك سيعطي لك الحيوية للتعامل مع التطبيق، ويمكنك تكبير الرسم التعبيري الخاص بك من حرف الـ T.

الموقع

يمكنك تحديد موقعك ومواقع أصدقائك عبر الخريطة التفاعلية لسناب شات، كما يمكنك معرفة أماكن بث «السنابات» من خلال الخريطة الحرارية والتي تعبر عن وجود بث في منطقة ما حولك.

القصة

من السهل في تطبيق «سناب شات» إنشاء قصص يومية تدون فيها نشاطك اليومي، ماذا فعلت في يومك وماذا أكلت، والأماكن التي زرتها، كما يمكنك عمل سلسلة من الأحداث المرتبطة بشخص ما، وذلك من القصص التي قمت بتصويرها مع صديق معين لأيام متتالية.

تبديل الوجوه «Faceswap»

يمكن استخدام الفلاتر والعدسات في «سناب شات»، لكن هناك بعض الميزات التي يمكن استخدامها وهي ميزة «تبديل الوجوه Faceswap» التي تسمح لك باستبدال وجهك مع وجه شخص قريب منك في الصورة.

مساحة غير محدودة للنصوص

كتابة النصوص في «سناب شات» سهلة جداً، لكن المشكلة في التطبيق أن لديه حداً أدنى للنصوص في كل «سناب»، ووجد المستخدمون طريقة للالتفاف على هذا الحد الأدنى، وتواصلوا مع متابعيهم بلا حدود. ويمكنك استخدام ذلك عبر الانتقال إلى «الملاحظات» Notes وفتح صفحة جديدة، ثم الضغط على «إدخال» Enter لإنشاء بعض الأسطر الفارغة، حدد ثم انسخ كل تلك المساحة الفارغة وقم بلصقها في مربع النص في تطبيق «سناب شات»، وبذلك تصبح لديك مساحة غير محدودة للكتابة.

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