«دبي التجاري» يُطلق منصّة استشارات استثمارية آلية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري، عن إطلاق تطبيق «CBD Investr»، ليصبح أول بنك في المنطقة يقدم منصة استشارات استثمارية آلية.

وأفاد البنك، في بيان أمس، بأنه تم تطوير التطبيق بالشراكة مع شركة «InvestSuite» الرائدة في مجال تقنيات الثروة ومقرها بلجيكا.

ويدير التطبيق المحافظ الاستثمارية بفاعلية لتقديم أداء مثالي معدّل حسب المخاطر، وذلك بفضل الخوارزميات الذكية التي تدعمه.

كما يتيح التطبيق للعملاء الاستثمار في محافظ متنوعة عالمياً من الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى باستخدام صناديق المؤشرات منخفضة الكلفة «ETFs».

ويتم تصميم هذه المحافظ بناءً على أهداف العميل المالية، ومدى تقبّله للمخاطرة، والأفق الزمني للاستثمار، حيث تتم مراقبة المحافظ بشكل دوري وتعديلها حسب ظروف السوق المتغيرة.

ويمكن للعملاء البدء في الاستثمار من خلال تنزيل تطبيق «CBD Investr»، والتسجيل باستخدام الهوية الإماراتية الخاصة بهم، ثم الإجابة عن بضعة أسئلة لتقييم مدى تقبّل العميل للمخاطر، وتزويد العميل بخطة استثمار مصممة خصيصاً له.

وعلاوة على هذا، فإن العميل لا يحتاج إلى حساب مصرفي في بنك دبي التجاري لتمويل محفظته الاستثمارية، حيث يمكنه تحويل الأموال من أي حساب مصرفي في الدولة. كما يمكن للعملاء البدء في الاستثمار بمبلغ 500 دولار والسحب في أي وقت دون أي رسوم.

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