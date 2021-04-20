" اتصالات" تعتزم بيع سندات قبيل استحقاق سندات باليورو

المصدر: دبي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إنها تتوقع أن تطرق شركة اتصالات، سوق السندات العالمية في الأيام المقبلة قبيل استحقاق سندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.45 مليار دولار) في يونيو.

وقال أحد المصادر إن البيع المزمع للسندات المقومة باليورو قد يكون في وقت مبكر ربما هذا الأسبوع. ولم تصدر اتصالات، التي لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب، سندات منذ باكورة إصداراتها في 2014.

وشملت العملية شريحتين مقومتين باليورو حجم الواحدة منهما 1.2 مليار يورو واثنتين مقومتين بالدولار حجم الواحدة 500 مليون دولار. وتستحق واحدة من شريحتي اليورو في 18 يونيو.

وتشهد منطقة الخليج موجة من مبيعات الديون منذ بداية العام، إذ يستغل المقترضون في المنطقة انخفاض أسعار الفائدة ووفرة السيولة العالمية لسد عجز في مالياتهم العامة التي تضررت من التراجع الناجم عن الجائحة. وبدأت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، المملوكة للشركة القابضة، اليوم الثلاثاء التسويق لعملية سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين. في غضون ذلك، أعلنت شركة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية أمس الاثنين عن خطط لإصدار سندات دولارية جديدة لأجل سبع سنوات.

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