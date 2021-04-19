تمديد فتح باب المشاركة في «جائزة الإمارات للطاقة» إلى 31 أغسطس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عن تمديد فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للطاقة» حتى 31 أغسطس 2021، لاستقطاب مزيد من المشاركات المتميزة، وإثراء الجائزة من خلال تقديم تجارب مبتكرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050»، لافتاً إلى أن الجائزة تعكس رؤية القيادة التي تدرك أهمية تطوير وتحويل منظومة الطاقة في الإمارات إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن قرار تمديد فتح باب المشاركة، يأتي بسبب التحديات التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد ــ 19»، ما يعطي مجالاً أمام العديد للمشاركة والمساهمة في تعزيز الجائزة من خلال ابتكاراتهم وحلولهم في مجال الطاقة.

وتابع: «نثق بأن مشاركات العام الجاري ستكون استثنائية، نظراً لما يمر به نظام الطاقة العالمي من متغيرات، فضلاً عن توجهات الدول لتنويع مصادر الطاقة، وغيرها من التحولات الجوهرية في النظم التقليدية».

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، أحمد بطي المحيربي: «نسعى دائماً إلى تعزيز مشاركات الجائزة من خلال توظيف جهود وابتكارات المتخصصين والخبراء والجهات ذات الصلة، من أجل مشاركة كل تلك الجهود على نطاق نظم الطاقة الإقليمية والعالمية، وتعزيز دور الإمارات ودبي الريادي في تعزيز الاستدامة، كأحد أهم مراكز الطاقة والاستدامة في العالم». وأضاف: «نتطلع إلى تقديم خبرات ونماذج حديثة تمثل انطلاقة جديدة لقطاعات الطاقة في المنطقة».

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