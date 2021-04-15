بنوك تقدّم عروضاً وخصومات خلال رمضان

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تنشط البنوك خلال شهر رمضان، في تقديم عروض وخصومات لتحفيز تسويق منتجاتها، وجذب مزيد من المتعاملين.

وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» في بنوك تستحوذ على الحصة الكبرى من المتعاملين، مثل «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، فقد تركزت العروض البنكية في تقديم تخفيضات في أسعار الفائدة، وإعفاء من رسوم التأمين، وتأجيل الأقساط المستحقة، فضلاً عن خصومات على التسوق الإلكتروني.

فرصة كبيرة

وقال المصرفي مصطفى فهمي، إن شهر رمضان فرصة كبيرة للبنوك لتحفيز المبيعات، وتقديم خصومات، أو تأجيل أقساط المتعاملين، لافتاً إلى أن البنوك تقدم، سنوياً، عروضاً تختلف في طبيعتها عاماً بعد عام، وفقاً لما تراه مناسباً لاحتياجات المتعامل.

وأضاف أن منافذ البيع المختلفة تقدم عروضاً، بجانب وكالات السيارات، ولذلك، تبادر البنوك من جانبها إلى تقديم عروض على سعر الفائدة، أو الاسترداد النقدي على المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان.

وأشار إلى أن بعض المتعاملين يفضل تسوق سلع معينة مثل الإلكترونيات، وأجهزة المنزل خلال شهر رمضان، فضلاً عن المستلزمات المنزلية أو تجديد الأثاث، لذلك، تلجأ البنوك إلى عرض خطط ميسرة للتقسيط باستخدام بطاقات الائتمان في الشراء دون فائدة، أو تقديم خصومات معينة بالاتفاق مع المتاجر الكبرى، وبالتالي يستفيد الجميع: المتعامل، والبنك، والمتجر.

«الإمارات الإسلامي»

ويقدم مصرف الإمارات الإٍسلامي للمتعاملين معه، تخفيضاً على سعر التمويل الشخصي، يبدأ من نسبة 2.25% ثابتة، إضافة إلى خصومات على التسوق من موقع «نون» للتسوق الإلكتروني بنسبة تبلغ 25% في حال استخدم المتعامل بطاقة الائتمان في دفع المشتريات أيام الأحد من كل أسبوع.

«أبوظبي الإسلامي»

من جهته، أعلن مصرف أبوظبي الإٍسلامي، عن تأجيل أقساط التمويل المستحقة عن شهر رمضان المبارك، للمتعاملين المؤهلين، فضلاً عن خصومات على عدد من المنتجعات والفنادق، في حال استخدم المتعامل بطاقة الائتمان في الحجوزات، وكذلك خصم بنسبة 10% على منتجات العناية بالبشرة، في حال الشراء من صيدليات «ابن سينا»، إضافة إلى تقسيط بعض المشتريات باستخدام بطاقة الائتمان، وخدمة صف السيارات أربع مرات مجاناً في الشهر، لحاملي أي بطاقة للمصرف.

«أبوظبي التجاري»

إلى ذلك، يقدم بنك أبوظبي التجاري، خصومات على دخول السينما، فضلاً عن نظام مكافآت «تاتش بوينتس» في كل مرة يستخدم فيها المتعامل أيّاً من منتجاته أو خدماته، وعند الإنفاق باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان، وعند التوفير أو حصوله على قرض، أو استثمار مع بنك أبوظبي التجاري. كما يمكن الحصول على نقاط «تاتش بوينتس» عند استخدامه الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

«الإمارات دبي الوطني»

يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني، للمتعاملين معه إمكانية تقسيط مشترياتهم كافة دون فائدة، من مواقع تسوّق، مثل «نون»، و«أيكيا»، و«كارفور»، و«أمازون»، إضافة إلى خفض سعر الفائدة على القروض الشخصية، ليبدأ من 2.4% ثابتة، بحسب راتب المتعامل وتقييمه الائتماني، و«صفر» رسوم على التأمين، ونسبة 1% رسوم معاملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news