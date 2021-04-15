خدمات مالية.. الادخار والتأمين لمستقبل الأطفال

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أفادت بنوك محلية بأن هناك مبدأين جوهريين للادخار من أجل الأطفال، الأول هو البدء بالادخار في مرحلة مبكرة، بينما الثاني يتمثل في جعل الادخار منتظماً.

وذكرت أنه من بين الأسئلة التي قد يتم طرحها، ما السبب وراء ادخاري؟ وهنا قد توجد أهداف عدة، حيث إنه في هذه الحالة يتعين على العميل أن يستنبط متطلبات كل هدف والخطة الزمنية لتحقيقه، فمثلاً: للحصول على درجة جامعية مدة دراستها ثلاث سنوات في إحدى الجامعات البريطانية الجيدة يكلف نحو 150 ألف درهم حتى الآن.

لكن البنوك توفر منتجات مخصصة لتأمين مستقبل الأطفال، وهو عبارة عن تأمين مالي توفره البنوك من خلال شركات التأمين التابعة لها يتم ترتيبه لمصلحة الطفل، إذ يمكن الاستفادة منه في حالة فقدان الحياة أو الإعاقة التي قد تحدث للوالد (الوصي على الحساب) بسبب حادث ما.

ويشمل هذا التأمين ما يلي:

-التعويض الطبي في المستشفى في حال وقوع حادث.

-بدل التعليم في حال وفاة حامل الوثيقة بسبب حادث.

-تغطية عالمية، وتغطية تأمينية فورية لا تتطلب إجراء فحص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news