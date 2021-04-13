«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 13 طائرة في الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها للربع الأول من العام الجاري في ما يخص قسم تأجير الطائرات «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، موضحة أن عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها بلغ 13 طائرة، منها تسع طائرات مملوكة وأربع مُدارة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن عدد اتفاقات التأجير والعقود التي تم تمديدها بلغ 48 اتفاقية، مقابل اتفاقية خدمة جديدة.

وأضافت أن حجم أسطول الشركة (مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة) بلغ 425 طائرة، تخدم 108 عملاء في 52 دولة.

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