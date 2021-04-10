«خدمات إدارة المشاريع» تتصدر الأنشطة الأكثر ترخيصاً في الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد بأن نشاط «خدمات إدارة المشاريع» تصدر الأنشطة الأكثر ترخيصاً على مستوى الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعدد 2677 رخصة.

وأفادت الوزارة، في بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، عبر السجل الوطني الاقتصادي، بأن نشاط «خدمات إدارة المشاريع» جاء في المركز الأول ضمن قائمة للأنشطة الـ10 الأكثر ترخيصاً خلال الربع الأول من 2021، إذ بلغ إجمالي عدد التراخيص للـ10 أنشطة خلال الفترة ذاتها 15 ألفاً و849 ترخيصاً.

وأشارت الوزارة، إلى أن نشاط «أعمال الطلاء والدهانات للمباني» جاء بالمركز الثاني في القائمة، وذلك بإجمالي 1768 ترخيصاً، فيما جاء بالمركز الثالث نشاط «أعمال تبليط الأرضيات والجدران»، بعدد 1700 ترخيص.

ولفتت إلى أن «أعمال النجارة وتركيب الأرضيات الخشبية» جاءت في المركز الرابع، وذلك بتراخيص بلغ عددها 1640 ترخيصاً، يليه نشاط «خدمات التنظيف الداخلية للمباني»، وذلك بعدد 1572 ترخيصاً، ثم نشاط «تركيب الأدوات والتمديدات الصحية» بعدد 1504 رخص.

وذكرت الوزارة أن نشاط «مقاولات تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها» جاء بالمركز السابع بعدد 1455 ترخيصاً، يليه نشاط «أعمال تركيب ورق الجدران» بعدد 1284 رخصة، ثم نشاط «أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها» بعدد 1137 رخصة، وبالمركز العاشر نشاط «قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال» بعدد 1112 رخصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news