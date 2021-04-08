299 موقعاً وتطبيقاً توفر خدمة التوقيع الإلكتروني في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي عدد المواقع والتطبيقات الذكية التي تستخدم التوقيع الإلكتروني في دولة الإمارات 299 موقعاً مع نهاية مارس الماضي، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الإلكترونية، ما يعكس حجم الانتشار الكبير لهذه الخدمة التي تعد عنصراً رئيساً داعماً لجهود الدولة في التحول الرقمي.

وأظهرت الإحصاءات ذاتها أن عدد المواقع والتطبيقات الذكية التابعة لقطاعات الحكومة الاتحادية التي تستخدم التوقيع الإلكتروني وصل إلى 68 موقعاً وتطبيقاً، في حين بلغ العدد لدى القطاعات التابعة للحكومات المحلية 194 موقعاً وتطبيقاً، بينما وصل العدد للقطاع الخاص إلى 37 خلال مارس 2021.

وتصدرت دبي المركز الأول من حيث عدد المواقع والتطبيقات التي تتيح استخدام التوقيع الإلكتروني، والتي وصلت إلى 84 موقعاً وتطبيقاً، تلتها أبوظبي بعدد 39، ونحو 19 في الشارقة، و18 في الفجيرة، و17 في عجمان، وتسعة في رأس الخيمة، وثمانية في أم القيوين.

ويأتي التوسع الكبير في خدمة التوقيع الإلكتروني في الإمارات مواكباً لتوجهات الحكومة الاتحادية في التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للجمهور، الأمر الذي يسهم بزيادة تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة بالقطاع.

وتعد الإنجازات التي حققتها الإمارات في مسيرة التحول الرقمي حتى الآن عناصر تدعم الحكومة الإماراتية الرقمية خلال الـ50 الثانية من عمر الدولة التي تسعى للصدارة في مجال الخدمات الرقمية.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تشمل خمسة محاور رئيسة، وأكثر من 28 مبادرة تركز على تقديم خدمات رقمية متطورة وأتمتتها بالكامل، وعلى مدار الساعة.

وتشكل مستهدفات التحول الرقمي التي تضمنتها استراتيجية الخدمات الحكومية نموذجاً فريداً في كفاءة تحويل تحديات جائحة «كوفيد-19» إلى فرصة لتوسيع قفزة السبق الإماراتي في التحول الرقمي، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

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