3837 مؤسسة فردية جديدة دخلت السوق المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت الأنشطة الاقتصادية في الإمارات نموّها منذ بداية عام 2021، وذلك وفقاً للسجل الوطني الاقتصادي الذي أظهر دخول نحو 3837 مؤسسة فردية جديدة إلى سوق العمل خلال مارس الماضي.

ويؤشر النمو المتصاعد لحركة تراخيص الأنشطة في مختلف القطاعات، إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، والذي من المتوقع وفقاً للعديد من المؤسسات المحلية المتخصصة، أن يحقق نسب نمو جيدة خلال عام 2021. ويتضح من خلال الأرقام، أن إمارتَي أبوظبي ودبي تستأثران بالنسبة الكبرى من النشاط على صعيد إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وفيما وصل عدد رخص الأنشطة الصادرة لمؤسسات فردية جديدة في أبوظبي إلى نحو 1511 رخصة خلال مارس الماضي، فقد بلغ عددها في دبي 1703 رخص في فترة الرصد نفسها.

واستناداً إلى هذه المعطيات، فإن أبوظبي ودبي استحوذتا على نحو 83.8% من إجمالي رخص المؤسسات الفردية الصادرة في الدولة خلال مارس الماضي، فيما سُجلت بقية النسبة في الإمارات الأخرى.

وتُعد المؤسسات الفردية في الإمارات من أكثر الأشكال القانونية للشركات المرخصة في الدولة، مقارنة مع بقية الأشكال القانونية الأخرى.

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