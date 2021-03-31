«صندوق خليفة» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» يعزّزان تنافسية الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - وام

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دخول سوق الصادرات، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

تهدف المذكرة، التي وقعها الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في «صندوق خليفة»، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية تجاه التنويع الاقتصادي غير النفطي.

ومن شأن هذه الشراكة أن تفيد هذه الشركات، حيث ستتيح الاتحاد لائتمان الصادرات لها الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل والمنتجات التأمينية المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرات نوعية، تسهم في تعزيز الصادرات الإماراتية. وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قبل صندوق خليفة، والاتحاد لائتمان الصادرات.

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