«مبادلة» تعتزم الاستثمار في «رودنستوك»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أمس، عن نيتها الاستثمار في مجموعة «رودنستوك»، الرائدة في تصنيع العدسات الطبية، حيث ستستحوذ «مبادلة» على حصة أقلية إلى جانب صناديق استثمارية تتلقى استشارات من «أباكس» (صناديق أباكس).

وأفادت «مبادلة» في بيان، أمس، بأنه من المتوقع إتمام الصفقة في منتصف عام 2021 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وقالت رئيسة قسم علوم الحياة في «مبادلة»، كاميلا ماكابيلي لانجويلي، إن «(رودنستوك) تحتل مكان الصدارة بين شركات تصنيع العدسات في السوق الأوروبية، وتتمتع بسمعة مرموقة، لما تملكه من قدرات متميزة في مجال الابتكار، وتركيزها المستمر على تقديم تجربة متميزة تلبي تطلعات العملاء، علماً بأن عدساتها البايومترية ليست إلا واحدة من مجموعة من التقنيات التي تملكها، التي من شأنها تحقيق نمو كبير لأعمالها في المستقبل».

وأضافت: «نحن نتطلع إلى التعاون مع (أباكس) وفريق الإدارة التنفيذية، لتقديم الدعم للشركة في المرحلة التالية من مسيرتها».

بدورها، قالت نائب رئيس أول في قسم علوم الحياة، مينا حمودي، إن «(مبادلة) ستعمل بالشراكة مع (أباكس) لدعم فريق الإدارة التنفيذية في (رودنستوك)، لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تسريع النمو من خلال الابتكار، وتنفيذ الخطط التجارية والرقمنة، مع الاستمرار في توفير أعلى مستوى من الخدمة للعملاء والشركاء».

يشار إلى أنه تم تأسيس «رودنستوك» عام 1877، وظلت لأكثر من 140 عاماً في طليعة شركات تصنيع العدسات الطبية، وتتميز بسجل حافل في مجال تطوير منتجات مبتكرة وتقنيات تحظى بقبول كبير في الأسواق.

ويوجد المقر الرئيس لـ«رودنستوك» في مدينة ميونيخ الألمانية، ويعمل بها نحو 4900 شخص على مستوى العالم، كما أن لديها شبكة من شركات المبيعات التابعة لها وشركاء التوزيع في أكثر من 85 دولة.

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