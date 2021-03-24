«مبادلة» و«أبوظبي كاتاليست» يستثمران 550 مليون درهم في «تيليغرام»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن استثمار 75 مليون دولار في شركة «تيليغرام»، مشغّل منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة والقائمة على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي. وسيكون الاستثمار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل خمس سنوات، قبل الاكتتاب العام المُزمَع، وذلك بالتعاون مع صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة، أي بإجمالي 150 مليون دولار (552 مليون درهم).

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في خلق فرص جديدة للتعاون، وبالتالي دعم وتعزيز المنظومة المتكاملة من شركات الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

وتم إطلاق «تيليغرام» عام 2013 من قبل الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، كتطبيق مراسلة آمن يستخدم التشفير التام بين طرفي المحادثة. وتطوّر التطبيق منذ إطلاقه ليصبح اليوم منصة عالمية متكاملة للتواصل الاجتماعي، يقع مقرها الرئيس في دولة الإمارات، وبات أحد أكثر 10 تطبيقات تم تحميلها في العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وقال رئيس برنامج شركة «مبادلة» للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة، فارس سهيل المزروعي: «نُثمِّن رؤية بافيل للشركة وعمل فريقه الدؤوب، لبناء منتج مبتكر وشركة استثنائية، فمن خلال تركيزه على تجربة المستخدم والخصوصية والتشديد على أهمية هذه العناصر في كل قرار عمل يتخذه، نجح بافيل في تعزيز شهرة ونجاح تطبيق تيليغرام لتنمو قاعدة مستخدميه نمواً كبيراً، ما جعل منه منافساً قوياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين».

وأضاف: «نثق بأنّ لدى (تيليغرام) اليوم كل الإمكانات التي ستجعلها إحدى شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة. وتمثل الشركة فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لـ(مبادلة)، وستكون إضافة مثالية لمحفظة شركاتنا الرائدة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعاتها. كما أن استثمارنا في (تيليغرام)، يرسي أساساً متيناً لشراكة استراتيجية، ستدعم جهودنا لتعزيز منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، فضلاً عن جذب مستويات متقدمة من المواهب والمهارات التكنولوجية إلى العاصمة».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيليغرام»، بافيل دوروف: «يشرفنا قيام (مبادلة) وصندوق (أبوظبي كاتاليست بارتنرز) باستثمار 150 مليون دولار في سندات (تيليغرام). ونتطلع إلى تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية لنواصل مسار نمونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم».

من جهته، قال رئيس الشؤون المالية ورئيس العمليات لدى صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، جيمس مونس: «على مدى السنوات السبع الماضية، ارتفع عدد مستخدمي تطبيق (تيليغرام) إلى 500 مليون مستخدم نشط شهرياً، وهي قفزة هائلة تعكس جهود فريق الإدارة وعمله الجادّ وإصراره على بناء منصة تتمحور حول الحفاظ على الخصوصية والأمان وتعزيز تجربة المستخدم. وتمنح هذه السمات أساساً راسخاً لتحقيق قيمة قوية وستصبح محل تركيز كبير من منصات التواصل الاجتماعي وتمهد الطريق لعصر جديد في عالم التراسل الفوري».

وأضاف: «يهدف صندوق (أبوظبي كاتاليست بارتنرز) إلى بناء شراكات مثمرة مع شركات واعدة تتميز بآفاق نمو قوية على مستوى العالم، وتمتلك الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة التكنولوجيا المتنامية في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي».

قطاع التكنولوجيا

كثفت «مبادلة» جهودها خلال السنوات الأخيرة لزيادة التركيز على قطاع التكنولوجيا من خلال استراتيجية تقوم على الاستثمار المباشر ومن خلال الصناديق الاستثمارية، بحيث تغطي مختلف مراحل الاستثمار الجريء بدءاً من التمويل الأولي وصولاً إلى مراحل النمو المتقدمة. وخلال الـ12 شهراً الماضية، قامت «مبادلة» بالعديد من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا العالمية وأهم التقنيات الرائدة مثل شركة «وايمو» لتكنولوجيا القيادة الذاتية، و«علي إكسبرس»، و«جيو بلاتفورمز» وغيرها.

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