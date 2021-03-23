مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي تضيف 3 أنشطة جديدة خلال فبراير

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة ثلاثة أنشطة جديدة خلال فبراير الماضي، تضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية حالياً إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

تجارة أدوات الصيد

وتتنوع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، وهي: نشاط تجارة أدوات الصيد البحري الذي يشمل إعادة بيع الأدوات التي تستخدم في صيد الأسماك وغيرها من الحيوانات البحرية مثل خطوط الصيد، والطعم، والسنانير، والشباك، والبكرات، والعصي، والإكسسوارات، ومكتشفات الأسماك، وغيرها من الأدوات المستخدمة في الصيد البحري.

خدمات الجنائز

كما ضمت الأنشطة نشاط خدمات الجنائز ويشمل المنشآت التي تقوم بالعديد من الخدمات الخاصة بالجنائز، بما في ذلك إعداد الوثائق والمستندات ومراجعة الجهات المختصة والقيام بالإجراءات التي تكفل إعادة جثامين ورفات الموتى إلى بلدانهم الأصلية، فضلاً عن إقامة المراسم الخاصة بالجنازة حسب الشعائر المتبعة لكل ديانة وبوجود رجال الدين وأفراد الأسرة والأصدقاء، علاوة على توفير التوابيت والجرار وأنواع الزهور ذات الصلة.

إعادة تعبئة التبغ

وضمت القائمة أيضاً نشاط إعادة تعبئة التبغ المفروم أو «المكبوس» الجاهز للاستهلاك، حيث يشمل هذا النشاط إعادة تعبئة التبغ المفروم الصالح للاستهلاك النهائي من قبل مدخني «الغليون» أو لأي نوع استخدام آخر.

متطلبات السوق

يشار إلى أن إضافة الأنشطة الجديدة تأتي في إطار دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

تسهيل الإجراءات

وتركز استراتيجية اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل التحديات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون بالنمو فيه.

دليل الأنشطة الاقتصادية

أطلقت اقتصادية دبي، أخيراً، دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على جميع المعلومات والشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص.

وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات خصوصاً الذين يخططون للتواجد في دبي.

- إجمالي عدد الأنشطة التجارية وصل إلى أكثر من 2200 نشاط.

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