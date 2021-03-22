مشروع تحت الإنجاز.. «نِست».. أول مجمّع سكن طلابي متكامل في الإمارات

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعدّ «نِست» أول مجمّع سكن طلابي متكامل في الإمارات، الذي ينتظر تسليمه في الربع الثاني من عام 2022. يقع المجمّع ضمن مشروع «الجادة»، الذي تطوّره شركة أراد للتطوير العقاري، ويمتد المخطط الرئيس للمباني على مساحة 388 ألف قدم مربعة.

وقد أعلنت «أراد»، أخيراً، فوز شركة «إنترماس» لبناء 2000 وحدة سكنية ضمن 12 مبنى، فيما يضم كل مبنى سكني استوديوهات، وأماكن نوم مشتركة تتسع حتى ثمانية أشخاص، فضلاً عن غرف غسيل، وقاعات دراسية، وقاعات تلفزيون مشتركة. كما تم تخصيص مناطق سكنية للذكور، وأخرى للإناث.

وتتضمن مرافق «نِست» استوديو فني، وقاعة موسيقى، ومكتبة، ومضماراً للجري، ومسرحاً، وقاعة طعام رئيسة.

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