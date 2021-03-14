مشروع تحت الإنجاز.. «فلل النبض».. 242 «تاون هاوس» و26 فيلا

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «النبض»، الذي يقع على امتداد شارع «إكسبو»، من أهم المشروعات السكنية في منطقة «دبي الجنوب».

يضم المشروع، المقرر اكتماله بحلول عام 2024، نادياً صحياً، وفندقين من فئة أربع نجوم، ومركزاً تجارياً يضم صالات سينما، ومحال تجزئة ومتاجر.

وكانت «شركة دبي الجنوب للعقارات»، أعلنت عن المرحلة الثانية من المشروع وهي «فلل النبض»، التي تضم 268 وحدة سكنية، منها 242 «تاون هاوس» من غرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى 26 فيلا من أربع غرف.

تبدأ الأسعار من 850 ألف درهم لوحدة «تاون هاوس» من غرفتين، ومليون درهم لوحدة «تاون هاوس» من ثلاث غرف، و1.25 مليون درهم للفلل التي تضم أربع غرف.

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