«أدنوك» و«بتروناس» توقّعان اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع شركة «بتروناس»، لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات ومراحل الأعمال في سلسلة القيمة بقطاع النفط والغاز.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقّع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروناس»، تنجكو محمد توفيق.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «أدنوك» و«بتروناس» باستكشاف فرص التعاون في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية في إمارة أبوظبي، ما يؤكد على الإمكانات الواعدة الكبيرة لموارد النفط والغاز الضخمة غير المستغلة في أبوظبي، وتعكس نهج «أدنوك» في الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لتسريع عمليات الاستكشاف والتطوير.

وقال الجابر إن «الاتفاقية توفر العديد من الفرص المحتملة للشركتين، لتعزيز وخلق القيمة في مختلف مجالات ومراحل الأعمال، في سلسلة القيمة بقطاع النفط والغاز، لاسيما في هذه الفترة التي نبدأ فيها الاستعداد لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)».

وستعمل الشركتان من خلال الاتفاقية على إجراء تقييم مشترك للفرص الاستراتيجية المتاحة للتعاون، على المستويين المحلي والدولي، في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مثل تزويد السفن بالوقود، ودعم ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

كما اتفق الجانبان على استكشاف فرص الشراكة المحتملة في مجال تداول وتجارة المنتجات البترولية، بما في ذلك تحسين إمدادات النفط الخام والمواد الأولية والمنتجات المكررة، إضافة إلى التعاون في مجال وقود الهيدروجين، والتكنولوجيا الحديثة.

استثمارات مشتركة

تسهم الاتفاقية بين «أدنوك» و«بتروناس»، في تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا، كما تؤكد نهج «أدنوك» في توسيع الاستثمارات المشتركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة في جميع جوانب عملياتها التشغيلية.

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