بنوك تخفّض الفائدة على القروض الشخصية إلى 1.99%

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

خفضت بنوك عاملة في الدولة سعر الفائدة على القروض الشخصية إلى 1.99% ثابتة، تعادل 4.7% متناقصة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الماضي.

وأفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» بأن بعض البنوك خفضت الفائدة إلى 1.99% لموظفي شركات معينة، للمرة الأولى، مثل «أدنوك»، سواء للمواطنين أو الوافدين، وكذلك موظفو شركة «مبادلة»، فيما قدمت بنوك أخرى معدلاً ثابتاً للجميع يبدأ من 2.3% هبوطاً من 2.99%.

وتشمل هذه البنوك: أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي.

وقال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «بنوكاً خفضت، نهاية الأسبوع الماضي، سعر التمويل الشخصي لتنشيط المبيعات، بجانب قيامها برفع الحظر عن بعض الشركات التي أوقفت تمويل موظفيها لفترة في السابق، بسبب إنهاء خدمات البعض». وأضاف: «عروض البنوك أيضاً تتيح للعملاء الحاليين إعادة جدولة قروضهم على السعر الجديد بما يسهم في خفض القسط الشهري»، مبيناً أن «هناك عوامل تؤخذ في الاعتبار عند منح السعر المخفض للفائدة، منها راتب العميل، والتقييم الائتماني الخاص به».

وأشار أبوبكر إلى أن سعر الفائدة على القروض الشخصية سجل، الشهر الماضي، معدل 2.99% ثابتة، تعادل 5.5 % تقريباً متناقصة، إلا أن البنوك لديها سيولة قوية تريد توظيفها، إضافة إلى زيادة الطلب على القروض مقارنة بفترة الركود التي سادت عقب ظهور فيروس كورونا، لذا بادرت بعمل عروض على التمويل.

وبيّن أن هذا الخفض يعد الأكبر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من استقرار سعر الفائدة الرئيسة قرب أدنى معدل لها، وتراجع سعر الإقراض بين البنوك، ما يجعل كلفة الأموال نفسها منخفضة.

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