اتفاقية لتطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي وتصدير وقود الناقلات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال زيارة عمل افتراضية لكوريا الجنوبية، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، يونمو سونغ، حيث جرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية بين «أدنوك» ومجموعة «جي إس إنرجي» الكورية، لاستكشاف الفرص في مجال تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي وتصدير وقود الناقلات.

وذكرت «أدنوك» في بيان، أمس، أنه تم خلال اللقاء، الذي حضره رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إس إنرجي»، يونغسو هوه، بحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية، وجهود الحد من تداعيات التغيّر المناخي، إضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي، من خلال تطوير الفرص الواعدة في مجال الهيدروجين، وذلك بالاستفادة من علاقات الصداقة القوية التي تربط بين البلدين.

علاقات وثيقة

وقال الجابر إن «دولة الإمارات تمتلك علاقات استراتيجية وثيقة مع جمهورية كوريا تشمل قطاعات متعددة»، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة تعدّ امتداداً للشراكة التاريخية بين «أدنوك» و«جي إس إنرجي».

وأضاف أن «علاقات التعاون بيننا تمتد لتشمل الشراكة في قطاع النفط والغاز، إذ تعدّ الشركات الكورية من أهم شركاء (أدنوك) في عدد من مناطق الامتياز في إمارة أبوظبي، كما تقدم شركات المقاولات الكورية إسهامات كبيرة ومهمة في مشروعاتنا بمختلف مراحل وأعمال النفط والغاز، فيما تستورد كوريا حالياً نحو 10% من احتياجاتها من النفط الخام من دولة الإمارات».

فرص

وتابع الجابر: «ضمن سعينا المستمر إلى الاستفادة من علاقات الشراكة الناجحة، نتطلع لتوسعة مجالات التعاون مع شركائنا في مجموعة (جي إس إنرجي)، من خلال دراسة فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأزرق الناشئ في إمارة أبوظبي، وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات في الرويس».

شراكات استراتيجية

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جي إس إنرجي»: «بصفتنا مسهماً وشريكاً في امتيازات التنقيب والإنتاج في (أدنوك)، نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، ومتحمسون جداً لتعزيز التعاون عبر العمل المشترك، للاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الهيدروجين الأزرق».

وأضاف أن «(أدنوك) وعدداً من المؤسسات والشركات الإماراتية، تمتلك سجلاً حافلاً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات كورية تمتد لعدة عقود، منها على سبيل المثال، الشراكة التي تمت، أخيراً، بين (جي إس إنرجي) وبورصة (إنتركونتيننتال) الخاصة بإطلاق (بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة)».

تعزيز التعاون

يشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها «أدنوك» مع «جي إس إنرجي»، تعزز أسس التعاون في مجال الطاقة منخفضة الكربون والابتكار، وذلك من خلال تركيزها على فرص النمو والتطور في مجالي الهيدروجين الأزرق ووقود الناقلات، التي تمتلك آفاقاً رحبة للنمو والتطور ضمن جهود تنويع مزيج الطاقة العالمي.

وتسهم الاتفاقية أيضاً في بناء مزيد من الشراكات، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وكوريا، والاستفادة من الفرص التي تسهم في تعزيز التعاون الصناعي.

عروض

تضمّنت زيارة العمل الافتراضية إلى كوريا عروضاً تقديمية من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وشركة «مصدر»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومسؤولين تنفيذيين من دوائر «أدنوك».

- إبرام الاتفاقية تم خلال زيارة عمل افتراضية للجابر، التقى خلالها وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا.

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