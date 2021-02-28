«اتصالات»: الحلول الرقمية تعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت «اتصالات» أن الحلول الرقمية المتطوّرة تعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، وتحفز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني المبادرات والأفكار المبتكرة على مستوى الدولة.

ونظّم «مركز الابتكار المفتوح» مجموعة من الندوات التعليمية والجلسات الحوارية المباشرة لطلاب الجامعات التي انعقدت عن بُعد، إضافة إلى الجولات الاختيارية للطلاب والمسابقات، وذلك بالتعاون مع نخبة من الجهات التعليمية المرموقة والشركات الدولية الرائدة ومراكز الابتكار، مثل: (مركز إبتيك للبحث والابتكار، وإميركوم، وجامعة خليفة، وهواوي، ومايكروسوفت، وبرنامج خليفة للتمكين) وغيرها.

وقال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي، إن «هذه الندوات التعليمية والجلسات الحوارية هدفت إلى تعريف الطلاب بالحلول الرقمية المتطوّرة، التي ترتكز على تقنيات الجيل القادم، مثل إنترنت الأشياء، وأحدث ما توصلت إليه هذه التقنيات المبتكرة، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للابتكار، إيماناً من (اتصالات) بأهمية إنشاء جيل مسلّح بالتقنيات العلمية، وضرورة الإسهام في تأسيس الكفاءات الوطنية ليصبحوا قادة المستقبل الرقمي».

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