«فينيكس» الإماراتية تجمع تمويلاً أولياً بـ 18.4 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت فينيكس، الشركة الإماراتية المتخصصة في تشغيل خدمات التنقّل الخفيف في الشرق الأوسط، عن إكمالها مرحلة التمويل الأوّلية بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين دولار أميركي (18.4 مليون درهم)، ويأتي ذلك بعد أن حصدت الشركة استثماراً ثانياً بقيمة 1.2 مليون دولار(4.4 ملايين درهم) من شركة «إمكان كابيتال» ومقرّها المملكة العربية السعودية، ومن شركة «بانتيرا كابيتال» ومقرّها الإمارات.

ومنذ انطلاقتها في نوفمبر 2020، شهدت «فينيكس» نمواً سريعاً في سوق الإمارات والشرق الأوسط، إذ أطلقت الشركة خدماتها في دولتين وأربع مدن في أقل من ثلاثة أشهر من العمل، وسرعان ما أرست مكانتها كشركة متخصصة في سوق التنقّل الخفيف في المنطقة.

وعززت الشركة بالفعل مكانتها في مجال الابتكار بعد إطلاقها أول خدمة اشتراك خاص بالسكوتر الإلكتروني في المنطقة تحت اسم «ماي فينيكس» عبر تطبيق «فينيكس» على الهاتف المحمول، والمتوافر في متجري «آي أو أس» و«غوغل بلاي»، فضلاً عن إطلاقها أول سكوترات كهربائية في العالم مزوّدة بحزم تعقيم مدمجة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19). بالإضافة إلى ذلك، سيدعم رأس المال مساعي «فينيكس» لتصبح الشركة الوطنية المشغلة لخدمات التنقّل الخفيف الأولى في الإمارات السبع كافة في العام 2021، والشركة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2022.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فينيكس»، جايديب دانوا: «في الفترة الأخيرة لاقت وسائل التنقّل الخفيف إقبالاً واسعاً وازداد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم، خصوصاً مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد أن أثبتت هذه السكوترات أنّها الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للتنقّل لمسافات قصيرة».

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