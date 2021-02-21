انطلاق معرض "جلفود 2021" في دبي

المصدر: دبي - وام

انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جلفود 2021 "، منصة التوريد العالمية الرائدة وأول فعالية مباشرة تقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة العام، للكشف عن مجموعة وافرة من الفرص التجارية القيّمة بمشاركة 2500 من أبرز العلامات المختصة في قطاع الأغذية.

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق، واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين، وإحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسة في منظومة القطاع على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات الشراء الضخمة والحوارات الرائدة والخبرات الغنية وعروض الطهي المباشرة.

ويشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال، مثل الرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد والرؤساء التنفيذيين لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية، ونخبة الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان، وأفضل خبراء فنون الطهي في دولة الإمارات، لمشاركة تحليلاتهم المعمقة وآرائهم حول المعالم الجديدة للقطاع حول العالم.

وعلى هامش المعرض، ستستضيف قمة جلفود للابتكار وسلسلة متحدثي مجتمع التسويق، ألمع العقول وصناع النجاح في مجال الأغذية والمشروبات، لمعالجة قضايا ملحّة مثل الأمن الغذائي وسلسلة التوريد والطعام المستدام، والتركيز على تفضيلات المستهلكين المتطورة.

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