النعيمي: اعتماد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يعزّز آليات الإدارة المستدامة

المصدر: دبي - وام

أكّد وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري سيعزّز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات، لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري وآليات الإدارة المستدامة، بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشروعات ومبادرات بشكل كبير، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر.

جاء ذلك، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.

وسيتولى المجلس الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، إضافة إلى اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسة مع تحديد مستهدفات طموحة، وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة، فضلاً عن اقتراح الأسس العامة للخطط والمشروعات العامة والقطاعية المتعلقة بتطبيق نهج ومبادئ الاقتصاد الدائري.

كما سيتولى المجلس تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

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