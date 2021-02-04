68.8 مليار درهم تجارة الإمارات من السيارات في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

وصلت قيمة تجارة دولة الإمارات من السيارات والعربات والجرارات إلى نحو 68.8 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتظهر الأرقام أن تجارة إعادة التصدير من السيارات والجرارات بلغت نحو 25.6 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020، فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 1.26 مليار درهم.

كما تعكس هذه الأرقام مدى النشاط الذي شهدته الصادرات من هذه السلعة إلى دول المنطقة، على الرغم من حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية والتجارية، خلال فترة الرصد نتيجة جائحة «كورونا».

أما على مستوى واردات الدولة من السيارات والجرارات، فقد بلغت قيمتها نحو 42 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020.

وإضافة إلى كون سوق السيارات المحلية تعدّ من أنشط الأسواق في المنطقة، فإن دولة الإمارات تصنف مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير هذا النوع من السلع، إذ تتم من خلالها إعادة تصدير احتياجات جميع دول المنطقة من السيارات والجرارات.

وتعتبر دولة الإمارات مقراً رئيساً لعدد كبير من فروع كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات والعربات.

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