محمد بن راشد يطلق منصة رقمية موحدة لـ2000 نشاط تجاري

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،اجتماعاً للمجلس التنفيذي بدبي ، اطلق خلاله نافذة رقمية موحدة ل٢٠٠٠ نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية.



وقال سموه في تغريدة على حسابه "عبر تويتر" .."ترأست اجتماعاً للمجلس التنفيذي بدبي .. أطلقنا خلاله منصة http://invest.dubai.ae .. نافذة رقمية موحدة ل٢٠٠٠ نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي.. ٢٠ جهة ..٤ أشهر و٨٠ الف ساعة عمل.. شكراً لفريق العمل.

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