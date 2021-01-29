"طيران الإمارات": تعليق الرحلات إلى ساو باولو حتى 10 فبراير

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قال متحدث باسم طيران الإمارات، إنه "نظراً لتطورات الجائحة، ستعلّق طيران الإمارات مؤقتاً خدمات الركاب بين دبي وساو باولو من 1 وحتى 10 فبراير 2021".

وأضاف المتحدث، في بيان اليوم: "يرجى من جميع عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء حجوزاتهم أو بمراكز اتصال طيران الإمارات".

وتابع: "وإذ نأسف لأي إزعاج يسببه هذه الوضع الخارج عن إرادتنا، فإننا تؤكد التزامنا بخدمة عملائنا في البرازيل، ونتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك، كما أننا نواصل العمل عن كثب مع جميع السلطات المختصة في هذا الصدد".

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