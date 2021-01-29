«سفين» و«أليانز» تطلقان شركة جديدة لتقديم خدمات لوجستية بحرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، و«أليانز للخدمات البحرية واللوجستية»، أمس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق «أوفكو الدولية»، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة.

وتعد «أوفكو الدولية» لخدمات الدعم البحري والخدمات اللوجستية، شركة مستقلة، تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، وستعزز المستويات الرفيعة من كفاءة الأعمال وإدارة التكاليف والقدرات التشغيلية الفائقة التي تتميز بها من موقعها كواحدة من أكبر الشركات في المنطقة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة.

وذكر الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، أن «(موانئ أبوظبي) تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتقوم في هذا الإطار بتأسيس مشروعات مشتركة مع شركائها الموثوقين تسهم في تحقيق هذا الهدف».

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