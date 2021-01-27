اقتصادية دبي: نمو في الثقة بحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي نموا في تقييد العلامات التجارية الدولية في بوابة الملكية الفكرية والتي تعتبر المنصة الذكية لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية. وتدعم بوابة الملكية الفكرية التوجه الاستراتيجي لاقتصادية دبي بجعل الامارة أكثر تنافسية من خلال الخدمات الذكية التي تدعم استدامة الأعمال، حيث تم بلغ عدد ملفات الوكالات التجارية الفعالة بنهاية عام 2020، نحو 69 ملفا، بنمو بنسبة %38 مقارنة بالعام الماضي و 5225 ملف علامة تجارية بنمو %1 مقارنة بالعام الماضي.

من جانبه قال إبراهيم بهزاد ، مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية والوكالات التجارية تسعى للاستفادة من الحماية التي توفرها البوابة، حيث استحوذت العلامات التجارية الأمريكية على الحصة الأكبر بنسبة (31٪) من الملفات الفعالة على البوابة في نهاية عام 2020 ، تليها العلامات التجارية الإماراتية بنسبة (13٪) ، والفرنسية (7٪) ، والألمانية (6.4٪) ، والبريطانية (5.8٪). وقال بهزاد إن الدنمارك استحوذت على أعلى زيادة بنسبة 42٪ في ملفات العلامات التجارية تليها جزر العذراء البريطانية 29٪ ، بينما ارتفع عدد الملفات الفرنسية بنسبة 16٪ ليصل إلى 370 ، وارتفع عدد الملفات البريطانية بنسبة 14٪ لتصل إلى 205.

واضاف: "تم تعزيز أهمية بوابة الملكية الفكرية كقناة ذكية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية وممثليهم للبقاء على اتصال مع اقتصادية دبي أثناء جائحة كوفيد 19. تلقت اقتصادية دبي عبر بوابة الملكية الفكرية 292 شكوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية و 27 شكوى تعدي على حقوق الوكالات التجارية في عام 2020 ، وبلغ عدد الشكاوى في الفئتين 298 و 35 شكوى على التوالي في عام 2019".

وأشار بهزاد إلى أن العلامات التجارية السويسرية استأثرت بأكبر عدد من شكاوى التعدي على الملكية الفكرية بـ61 شكوى ، تليها العلامات التجارية الأمريكية بـ54 شكوى، والإماراتية بـ 48 شكوى، والألمانية بـ 33 شكوى ، والفرنسية بـ 31 شكوى. ومن ناحية المنتجات، استحوذت الملابس على أكبر حصة من الشكاوي بـ 39 شكوى، وحصلت المجوهرات وكذلك الهواتف والإكسسوارات على 33 شكوى لكل منهما ، و 29 شكوى منتعلقة بالساعات ، و 24 شكوى متعلقة بالعطور.

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