خدمات مالية.. 9 مزايا للتمويل العقاري من «الإمارات للتنمية»

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

يقدم مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً عقارياً لشراء مسكن للمواطنين، بأربعة شروط أساسية تضمن توفير تسع مزايا.

وأوضح المصرف أن الشروط الأربعة تتلخص في أن يكون طالب التمويل مواطناً إماراتياً، ويجب أن يكون الحد الأدنى للعمر عند التقديم 21 سنة والحد الأقصى 50 سنة، ويجب ألا يتجاوز عمر العميل 65 سنة عند نهاية مدة التمويل، بجانب الحد الأدنى للدخل الشهري لفئة أصحاب الرواتب 10 آلاف درهم. وبيّن المصرف أن هذا النوع من التمويل يوفر تسع مزايا، هي: فترة سداد تصل إلى 25 عاماً، تمويل لغاية خمسة ملايين درهم، من دون دفعة أولى، فوائد مصرفية تحفيزية، حلول تمويل مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من دون رسوم طلب التمويل للمتقدمين عن طريق الموقع الإلكتروني، ومن دون تحويل راتب، موافقات سريعة، شفافية في التعامل.

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