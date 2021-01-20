«الاتحاد للطيران» تطلق «ترافل باس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) وشركة الاتحاد للطيران عن شراكتهما الجديدة لإطلاق تطبيق «ترافل باس» من «إياتا»، لخدمة ضيوف «الاتحاد للطيران».

وأفادت «الاتحاد للطيران» في بيان، أمس، بأن التطبيق الجديد يساعد المسافرين على إدارة رحلاتهم الجوية بسهولة وأمان، بالتوافق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بفحوص ولقاحات «كوفيد-19».

وأوضحت أن التطبيق سيتوافر مبدئياً للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلّها الناقلة من أبوظبي في الربع الأول من عام 2021.

وأضافت الناقلة أن تطبيق «ترافل باس» يسمح لضيوف «الاتحاد للطيران» بإنشاء «جواز سفر رقمي»، للحصول على نتائج فحوص «كوفيد-19»، والتأكد من أنهم مؤهلون للسفر، مبينة أن الأهم من هذا، يمكّن التطبيق المسافرين من إدارة بيناتهم، ويسهّل مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات المعنية بهدف السفر، إضافة إلى تنظيم وثائق السفر خلال الرحلة.

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