خدمات مالية.. حملة توعية بالتمويل

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مبادرة تثقيفية رائدة، بهدف تعزيز الوعي بالتمويل الشخصي، بين أوساط المتعاملين والمجتمع ككل في دولة الإمارات. ويتمثّل هدف الحملة، تحت عنوان: «#هنا_لدعمك»، في دعم أفراد مجتمع الإمارات، وتزويدهم بمعرفة شاملة حول كيفية إعداد خطط أفضل لإدارة شؤونهم المالية خلال عام 2021، لاسيما مع بدء تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وتغطي الحملة جوانب عدة، تشمل خططاً مالية تساعد الأفراد والأزواج والعائلات في التخطيط للعطلات أو الزواج أو شراء المنازل والرسوم المدرسية والجامعية. وستتضمن المبادرة التوعوية تقديم نصائح الخبراء ومعرفة عملية وشاملة حول إدارة شؤون التمويل الشخصي، كما ستغطي جُملة من الموضوعات الرئيسة، بما فيها كسب الأموال والإنفاق بحكمة، من خلال إعداد ميزانية محددة إلى جانب الادخار والاستثمار، واللجوء إلى حلول التمويل بحذر، بجانب التخطيط للمستقبل.

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