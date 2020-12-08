«الإمارات دبي الوطني» يطلق تطبيقاً للهواتف المحمولة عبر «هواوي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إطلاق تطبيقه المخصص للهواتف المحمولة على متجر تطبيقات Huawei App Gallery.

وأفاد البنك في بيان له، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة جديدة مع شركة «هواوي» العالمية لتوفير تطبيق البنك المخصص للهواتف المحمولة، على ثالث أكبر متجر تطبيقات للأجهزة المحمولة بالعالم، والذي يضم 500 مليون مستخدم شهري نشط.

وبحسب البيان، فإنه يمكن للمتعاملين الجدد فتح الحسابات على الفور، عبر عملية مسح ضوئي للوثائق الثبوتية الخاصة بهم، كما يمكن للمستخدمين الحاليين إجراء مجموعة معاملات، مثل إرسال الأموال باستخدام خدمات «دايركت ريمت» أو mePay، وسداد فواتير أكثر من 30 خدمة، وحظر البطاقات المفقودة، وطلب كشوف الحسابات، ودفاتر الشيكات، أو التقدم بطلب الحصول على قرض جديد أو بطاقة ائتمان.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، إن خطوة البنك تأتي تزامناً مع التحول المتزايد بين المتعاملين نحو التعاملات الرقمية والتجارب القائمة على الهواتف المحمولة أولاً، ما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى أحدث خدماتنا المصرفية عبر الهواتف المحمولة لتنفيذ معاملاتهم المصرفية اليومية بسهولة وأمان.

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