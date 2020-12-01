الإمارات تستضيف وفداً إسرائيلياً من قطاع الأعمال والتقنية في «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دولة الإمارات أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الـ40 من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، من السادس إلى الـ10 من ديسمبر 2020، وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال العام الجاري.

ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ«جيتكس»، بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواداً وقادة أعمال إسرائيليين بارزين.

مشاركونويرحب «جيتكس» في دبي هذا العام بأكثر من 1200 مشاركة تمثلها شركات مشروعات وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص، و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة، ستتمحور حول العديد من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

ويستقطب «جيتكس» في دورة عام 2020 عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، من بينهم «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«دو» و«اتصالات» و«لينوفو» و«هوني ويل» و«أفايا» و«آي بي إم» و«ريد هات» ومجموعة تيكوم، إضافة إلى «هواوي» التي جددت التزامها أخيراً تجاه «جيتكس»، بينما يستضيف «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» (جيسيك)، مركز دبي للأمن الإلكتروني وقادة قطاع الأمن السيبراني، منهم «سباير» للحلول، فيما تستضيف «قمة مستقبل البلوك تشين» مبتكرين مثل «شهادة».

ويستعرض «جيتكس» التقدم التقني الذي أحرزته مجموعة من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، والتي تقود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، من بينها حكومة أبوظبي، ودبي الذكية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى جانب مشاركات من حكومتي عجمان والفجيرة.

قمة الاقتصاد الرقمي

وتستضيف «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار يوم السابع من ديسمبر، حيث ستتاح لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات، وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك، فيما يضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لـ«أسبوع جيتكس للتقنية».

وسيستضيف المعرض أيضاً «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية» في الثامن ديسمبر ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، الذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.

منصة مشتركة وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في جميع مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحول الرقمي. وقال إن «تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الـ40 لمعرض (جيتكس)، يشكل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».

خطوة مهمة

من جهته، قال مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل، ديفيد ليفلر، إن «مشاركة الشركات الإسرائيلية في (جيتكس) ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي، أديف باروخ: «نحن على ثقة بأن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين دولة الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة، حيث تتوافر إمكانية كبيرة لإقامة شراكات بين الجانبين في مجال التقنيات الرقمية، وذلك بفضل امتلاك البلدين خبرة كبيرة في مجال الابتكار».

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، دوف كوتلر، إن «(هبوعليم) عمل على توطيد علاقاته مع أبرز المعنيين بقطاع التقنيات العليا، وبالأخص شركات التكنولوجيا المالية خلال الأعوام القليلة السابقة»، لافتاً إلى أن «البنك يتعامل مع المئات من الشركات لتحديد أفضل الحلول، وخلق مصالح مشتركة للشركات ولعملائنا».

التسجيل

يشار إلى أنه يشترط لزيارة «أسبوع جيتكس للتقنية» إتمام التسجيل المسبق للبيانات إلكترونياً، إذ لن تتوافر منصات لتسجيل البيانات أو مبيعات التذاكر أو إصدار بطاقات الحضور في موقع الحدث. وللحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن زيارة: «www.gitex.com» و«www.gitexfuturestars.com».

صفقات جديدة

تستضيف «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي»، التي ستقام برعاية مشتركة من كل من مركز دبي التجاري العالمي ومعهد التصدير الإسرائيلي، مشاركين وممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وخبراء الابتكار، حيث سيتبادلون الخبرات حول إمكانات التعاون الاقتصادي والتقني المشترك بين البلدين.

وتجمع القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، للتباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية مشاركة في «جيتكس».

شهادة على جاذبية دبي

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «النسخة الـ40 من (جيتكس) حظيت بدعم كبير من مجتمع التقنيات العالمي، لتكون بذلك الحدث التقني الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يُقام فعلياً خلال هذا العام».

وأضاف أن «جيتكس» يعد منصة أساسية لتحفيز جهود تطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز نمو منظومات ريادة الأعمال، فضلاً عن كونه أحد المحركات الرئيسة لسياحة الأعمال الدولية في دبي، مشيراً إلى أن تنظيم «جيتكس» فعلياً، يعد شهادة على قوة جاذبية دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض.

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