اقتصادية دبي: 583 شركة عاملة في إنتاج وصناعة الألبان بالإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأن إمارة دبي تضم 583 شركة محلية وعالمية تعمل في مجال إنتاج وصناعة الألبان، وتشمل صناعة اللبن الرائب (الزبادي)، وصناعة الزبد الطبيعي، وصناعة الجبن، وصناعة وتعبئة الألبان ومنتجاتها، وصناعة القشدة، وتجارة الألبان ومنتجاتها، واستشارات الأغذية والألبان.

وتضم الشركات العاملة 24 رخصة صناعية. وتوزعت الرخص الفاعلة في مجال انتاج وصناعة الألبان على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 93%، تبعتها الأنشطة الصناعية بنسبة 4%، والأنشطة المهنية بنسبة 3%.

وتضم أبرز المناطق العشرة الأولى للشركات العاملة في مجال انتاج وصناعة الألبان كل من منطقة برج خليفة، بر دبي، الراس، راس الخور الصناعية الثالثة، المركز التجاري الأول، بور سعيد، عود ميثاء، هور العنز شرق، الكرامة، والقرهود.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص العاملة في مجال إنتاج وصناعة الألبان، فشكلت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة نحو 83% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات الفردية على 11%، وتبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.) بنسبة 2%.

وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كل من الشركات ذات الأعمال المدنية، والفروع لشركات مقرها في امارة أخرى، وفروع الشركات/ والمؤسسات التي مقرها مناطق حرة، وفروع للشركات الخليجية، والمساهمة العامة، والتضامنية، وفروع لشركات أجنبية.

وقال مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، وليد عبد الملك: «تعد صناعة الألبان والمشتقات الغذائية عنصراً أساسياً في الصناعة المحلية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد الذاتي على الإنتاج المحلي، كما أن للشركات المحلية فرص عدة لدعم نموها حيث يؤدي النمو المستقبلي بعدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص إلى زيادة الاستهلاك وخصوصاً مع توافر مقومات الجودة ومزايا القرب الجغرافي لمصانع الإنتاج وسرعة التوريد».

من جانبه، قال المدير العام لمصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته «كاميليشيس»، سعيد جمعة بن صبيح: «نحن فخورون بأن نكون ضمن الشركات المحلية التي تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للإمارات بإنتاج أكثر من أربعة ملايين لتر من حليب الإبل سنوياً والتي يتم طرحها في السوق الإماراتية من خلال 65 منتجاً مختلفاً، إلى جانب تصديرها لما يزيد عن 16 دولة حول العالم مثل الصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وكذلك بعض دول الإتحاد الأوروبي».



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