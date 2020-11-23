أوّل شراكة سعودية إماراتية لتطوير ألعاب إلكترونية مستوحاة من الثقافة المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت شركة "Boss Bunny Games" السعودية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، اتفاقية مع استديو الإنتاج الإماراتي "لمترى" لتطوير ونشر مجموعة من الألعاب الإلكترونية المستوحاة من أعمال "لمترى" بداية من مسلسل فريج ذو الشعبية الواسعة.

وحضر توقيع الاتفاقية افتراضيا، وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.

وستسهم هذه الشراكة الثنائية الفريدة في تعزيز التعاون الاقتصادي السعودي الإماراتي في المجال الرقمي والاستحواذ على الحصة التي تحتلها المنطقة ككل ومنطقة الخليج على وجه التحديد في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، وتحويل منطقة الشرق الأوسط من مجرد مستهلك إلى منتج إبداعي قادر على رفد العالم بألعاب جديدة خصوصاً وأن قطاع الألعاب الإلكترونية يمتلك إمكانات نمو هائلة مع تسارع التطورات التكنولوجية والتحولات التي يشهدها هذا القطاع.

وقالت الكعبي، إن "صناعة الألعاب أصبحت إحدى الصناعات الإبداعية الناشئة التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادات الدول باعتبارها صناعات مستدامة ذات إمكانات واعدة، وتنمو بوتيرة متسارعة عاماً بعد آخر".

من جهته أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن السعودية والإمارات تشكلان نموذجاً استثنائياً في بناء الشراكات الاقتصادية القوية في مختلف القطاعات، مشيداً بالجهود المبذولة لتوقيع هذه الشراكة والتي أتت تتويجاً للاهتمام المشترك في الصناعات الإبداعية وفي مجال صناعة الألعاب.

بدوره، قال مؤسس "لمترى" ورئيسها التنفيذي، محمد سعيد حارب، إن "مهمة (لمترى) تتمثل في خلق ورواية قصص سحرية ملهمة، بإنتاج مبتكر وتصاميم مغايرة للمألوف، ونحن سعيدون بهذه الشراكة مع مطور عالمي من المنطقة، لإيصال شخصياتنا المحلية وتراثنا إلى العالمية وبالتالي جمهور أكبر من خلال ألعاب الأجهزة الذكية".

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