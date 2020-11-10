خدمات مالية.. نصائح لحماية البيانات الشخصية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتعلق خصوصية البيانات بكيفية معالجة المعلومات أو البيانات استناداً إلى أهميتها بالنسبة إلى الشخصية. وفي العصر الرقمي تنطبق خصوصية البيانات على جميع المعلومات التعريفية الشخصية والبيانات المالية، مثل تفاصيل الحساب المصرفي، وأرقام بطاقات الائتمان، ورقم التعريف الشخصي الخاص بماكينة الصرّاف الآلي، بحسب نشرة تعريفية لاتحاد مصارف الإمارات.

وبمجرد قيام المحتالين بجمع معلومات حساسة كافية، يمكنهم باستخدام مزيج من المعلومات الشخصية الوصول إلى الحسابات المصرفية/‏‏ سحب الأموال من الحسابات أو ملء طلب للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان أو حتى بيع بيانات، لذلك يجب الحد من المعلومات التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها التفاصيل المرئية، مع إنشاء كلمات مرور قوية ومركبة، فضلاً عن عدم استخدام كلمة المرور نفسها في جميع التطبيقات، مع الحرص على أن يكون الاتصال بالإنترنت آمناً مع استخدام جهاز كمبيوتر موثوق به.

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