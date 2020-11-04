«لينكدإن»: عودة معدلات التوظيف في الإمارات إلى مستويات ما قبل «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أظهرت أحدث بيانات شبكة «لينكدإن» المهنية، أن شهر أكتوبر 2020 شهد عودة معدلات التوظيف في دولة الإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مع تسجيل معدل زيادة سنوي نسبته 9.5% مقارنة بأكتوبر 2019.

وأفادت الشبكة في بيان أمس، بأنه على الرغم من هذا التحسن، فإن سوق العمل لم تعد حتى الآن، بحسب البيانات، إلى مرحلة النمو الثابت، لاسيما مع ترقّب الأثر الاقتصادي العالمي المحتمل لموجة ثانية من الإصابات بالجائحة التي تواجه بلداناً عدة.

وقال رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، علي مطر: «شهدنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحسناً في معدلات التوظيف بدولة الإمارات، على الرغم من ترقّب الأثر الاقتصادي العالمي المحتمل لموجة ثانية من الإصابات بجائحة (كوفيد-19) في بلدان عدة».

وأضاف أن تركيز الأفراد على المهارات المرنة القابلة للتكيف مع الوظائف والقطاعات المختلفة، سيسهم في أن تنفتح أمامهم فرص جديدة، مشدداً على أن استثمار الوقت في تطوير مهارات جديدة، والمبادرة في البحث عن وظائف، والتفاعل مع الشبكات المهنية، عناصر مهمة للغاية في العثور سريعاً على وظائف جديدة.

وأضافت «لينكدإن» أنه مع ذلك تشير البيانات إلى وجود مجالات للنمو على صعيد التوظيف، مع توافر أكثر من 14 مليون وظيفة على المنصة عالمياً، خصوصاً في قطاعَي التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وتوقعت «لينكدإن» استمرار الطلب على 10 وظائف شهدت نمواً ثابتاً خلال السنوات الماضية، ومنها المسوّق الرقمي، ومصمم غرافيك، ومحلل بيانات، كما رصدت طلباً على المهارات الرقمية.

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