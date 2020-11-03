ترخيص 3400 مؤسسة فردية جديدة في الدولة معظمها لمواطنين شباب

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد المؤسسات الفردية الجديدة التي حصلت على ترخيص لممارسة عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، 3400 مؤسسة خلال أكتوبر من العام الجاري، بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع سبتمبر من العام ذاته، وذلك وفقا للإحصائيات التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني.

وأسهم النمو في هذا النوع من النشاط في زيادة إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية المرخصة في الدولة إلى 292.4 ألف مؤسسة تشكل نحو 42.4% من اجمالي عدد الشركات المسجلة على اختلاف أشكالها القانونية مع نهاية أكتوبر 2020 البالغ نحو 690 ألف شركة.

وأظهر السجل الاقتصادي الوطني أن إمارة أبوظبي لاتزال تتصدر المركز الأول من حيث إجمالي عدد المؤسسات الفردية المرخصة و الذي تجاوز 100 ألف مؤسسة مع نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، فيما جاءت دبي بالمركز الثاني بواقع 74 ألف مؤسسة تقريبا و الشارقة 55 ألف مؤسسة وتوزع بقية العدد على الإمارات الأخرى.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن الحوافز التي قدمتها الحكومة لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال، أسهمت في تشجيع المواطنين على تأسيس أعمال تجارية، مشيرا الى أن الغالبية العظمي من ملكية المؤسسات الفردية في الدولة تعود لمواطنين من فئة الشباب.



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