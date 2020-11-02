«تنظيم الاتصالات»: 220 ألف اسم مسجل ضمن النطاق الوطني «ae»

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الأسماء المسجلة ضمن النطاق الوطني (ae) 220 ألفاً منذ بداية العام الجاري، بنمو نسبته نحو 1.4% مقارنة مع 217 ألفاً في نهاية العام الماضي، وفقاً لما أعلنت عنه هيئة تنظيم الاتصالات.

ويعكس النمو المسجل في القطاع مدى التطور الذي شهدته الخدمة التي دشنتها «تنظيم الاتصالات» عام 2007.

وتتولى إدارة أسماء نطاق الإنترنت (ae.) مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات في ما يتعلق بتشغيل النطاق، وتنمية وتطوير وتسويق مساحاته واعتماد وإدارة مسجلي النطاق، وذلك إضافة إلى تثقيف الجمهور، وتقديم وتعزيز اسم النطاق، وتسهيل سياسة فض النزاعات حوله، وتمثيل اسم النطاق الوطني. وأكدت الهيئة أنها تتعاون باستمرار مع الشركاء المسجلين المعتمدين لتسهيل عملية تسجيل النطاقات وتقديم الخدمات المساندة والترويج لها لتشجيع الاستخدام.

وأوضحت أن عدد المرخصين لممارسة مهنة مسجل معتمد للنطاق الوطني لدولة الإمارات (ae) بلغ حتى الآن 22 مسجلاً معتمداً، متوقعة زيادة عدد الشركات المرخصة خلال الفترة المقبلة، ما سيعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاع.

يشار إلى أن المسجل المعتمد من قبل الهيئة هو عبارة عن شخص أو هيئة تقدم خدمات تسجيل متكاملة للمسجلين من خلال عقد مع مشغل المسجل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news