الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل تعلن عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي

المصدر: تل أبيب - وام

أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وستقوم دولة الإمارات والمؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية ودولة إسرائيل، من خلال هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من ثلاثة مليارات دولار في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات ودولة إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، والذي يسلط الضوء على فوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة، وتجسيد روح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث، فضلاً عن الإرادة المشتركة للنهوض بالمنطقة.

وستفتح هذه الدول مكتباً للتنمية مقره إسرائيل لتحديد المشروعات الاستراتيجية ذات الأثر الإنمائي المهم والبدء بتنفيذها، بما في ذلك المشروعات التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة، وتوجد فرص عمل عالية القيمة وذات جودة عالية.

وسيمكن الصندوق أعضاءه من إطلاق استثمارات تركز على شعوب المنطقة.

وسيعزز الصندوق الإبراهيمي التجارة الإقليمية، وسيمكّن مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، ويزيد من أمن الطاقة من خلال توفير إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل موثوق وميسّر.

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