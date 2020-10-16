71 % من الإماراتيين خارج القوى العاملة من الطلبة وربات البيوت والمتقاعدين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن 71% من الإماراتيين خارج القوى العاملة، هم من الطلبة المتفرغين للدراسة، والإناث المتفرغات لأعمال المنزل، والمتقاعدين.

وأوضحت الهيئة في تقرير حديث حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن أكثر من 50% من المواطنين خارج القوى العاملة في الفئة العمرية بين 15 و29 عاماً.

يشار إلى أنه وفقاً لـ«التنافسية والإحصاء»، فإن تصنيف «خارج القوى العاملة» ينطبق، وفقاً للمعايير الدولية، على الأفراد البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر ولا يعملون، ولا يبحثون عن عمل، لأسباب مختلفة.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن 37.2% من الإماراتيين خارج القوى العاملة هم من الطلبة المتفرغين للدراسة من الذكور والإناث، مبينة في الوقت نفسه أن 23.9% من المواطنين خارج القوى العاملة هم من المتفرغات لأعمال المنزل، وكلهن من الإناث.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة، فإن 9.9% من المواطنين خارج القوى العاملة من المتقاعدين، فيما 5.9% منهم خارج القوى العاملة غير قادرين على العمل بسبب العجز أو المرض أو غيره، بينما 5.1% من الكبار في السن (65 عاماً) أو أكثر، و4.9% غير راغبين في العمل، في حين أن 3% لم يجدوا العمل المناسب، و3.3% خارج القوى العاملة لظروف اجتماعية خاصة بهم، و1.6% له أو لها دخل أو إيراد، و3.4% لأسباب متفرقة، فيما تم تصنيف النسبة المتبقية (1.8%) تحت بند «غير مبين». وبيّنت «التنافسية والإحصاء»، في التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 32.6% من الإماراتيين خارج القوى العاملة من خريجي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، و28.4% منهم من خريجي المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، و11.6% منهم أميون، و9.3% يحملون الشهادة الابتدائية، و8.8% يحملون شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، و3.7% يقرأ ويكتب، و2.3% منهم من خريجي التعليم ما بعد الثانوي غير العالي، و1.7% من خريجي التعليم العالي قصير الأمد، و0.5% يحملون شهادة الماجستير أو ما يعادلها، و0.5% منهم يحملون شهادة الدبلوم العالي بعد الجامعة، و0.1% منهم يحملون شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والنسبة الباقية «غير مبين».

وأوضحت الهيئة أن 29.5% من المواطنين الإماراتيين خارج القوى العاملة في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً، و14.3% منهم في الفئة العمرية بين 20 و24 عاماً، و6.3% منهم بين 25 و29 عاماً، و5.2% منهم في الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، و5.9% منهم بين 40 و44 عاماً، و5.3% منهم بين 45 و49 عاماً، و6.3% منهم بين 50 و54 عاماً، و5.8% منهم بين 55 و59 عاماً، و5.6% منهم بين 60 و64 عاماً، و9.7% منهم 65 عاماً أو أكثر، والبقية «غير مبين».

الحالة الاجتماعية

ذكرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن 47.9% من المواطنين خارج القوى العاملة لم يتزوجوا أبداً، و43.6% منهم من المتزوجين، و6.1% منهم من الأرامل، و2% منهم من المطلقين، بينما تم تصنيف البقية تحت بند «غير مبين».

- تصنيف «خارج القوى العاملة» ينطبق على البالغين من عمر 15 عاماً فأكثر ولا يعملون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news