"شكراً أيها المعلمون" تقدم خصومات تأمين لـ "معلمي الخطوط الأمامية"

أطلقت شركة الوثبة الوطنية للتأمين، مبادرة حصرية تحت عنوان "شكراً أيها المعلمون"، والتي تستهدف من خلالها جميع المعلمين والمعلمات الذين كانوا في الصدارة وأسهموا بتفاني كبير في الانتقال لعملية التعلم عن بعد بكل عزم وكفاءة، حيث توفر لهم هذه المبادرة القيمة خصماً بنسبة 30% على منتجات التأمين الخاصة بهم من خلال تطبيق "AWNIC" المتاح في الموقع الإلكتروني للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن كل ما يجب على المعلمين فعله هو شراء أو تجديد أي منتج تأميني عبر الإنترنت واستخدام رمز المبادرة وهو كلمة "Teacher" للاستفادة من الحسم القائم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بسام جلميران: "لقد أظهر المعلمون مرونة عالية ومتواضعة مع التحول السريع إلى التعلم عن بعد، وقدموا جل إمكاناتهم الإبداعية من خلال الحفاظ على تفاعل الأطفال أثناء فترتي إغلاق المدارس وموعد عودتهم إلى التعلم وجهاً لوجه".

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