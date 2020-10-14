«مبادلة» تستحوذ على أسهم بـ 200 مليون يورو في «إيفوتيك» الألمانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أمس، بدخولها شريكاً استراتيجياً في شركة «إيفوتيك إس إي» الألمانية، المتخصصة في مجال اكتشاف الأدوية والنظم العلاجية المتطورة، وذلك عبر استثمارات بقيمة 200 مليون يورو (820 مليون درهم).

وأعلنت «إيفوتيك» أنها ستصدر 11 مليوناً و478 ألفاً و298 سهماً جديداً لشركتي مبادلة للاستثمار، و«نوفو هولدينجس إيه اس»، وبذلك يرتفع إجمالي احتياطيات «إيفوتيك» النقدية بما يعادل 250 مليون يورو.

وبموجب هذا الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال، ستستثمر «مبادلة»، التي تملك استثمارات استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مبلغ 200 مليون يورو، مقابل الاستحواذ على أسهم في «إيفوتيك» على أساس 21.7802 يورو للسهم، بما يعادل نحو 5.6% من الحصص المتبقية. كما ستستثمر «نوفو هولدينجس إيه إس»، وهي أحد المساهمين الحاليين في «إيفوتيك»، مبلغ 50 مليون يورو لدعم برنامج النمو الطموح لشركة «إيفوتيك»، ورفع نسبة إسهامها في الشركة إلى نحو 10.9%، من إجمالي الأسهم المتبقية.

ونجحت «إيفوتيك» في تطوير استراتيجية فريدة من نوعها، تؤهلها لأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تطوير نظم علاجية مبتكرة ومتكاملة، تعد الأفضل والأولى من نوعها والتي ستنتج عنها سلسلة طويلة من المنتجات الجديدة المشتركة. وحققت «إيفوتيك» توسعاً كبيراً في عملياتها على نطاق العالم، حيث يعمل لديها حالياً أكثر من 3400 موظف، في 14 موقعاً حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا.

وتسعى «إيفوتيك»، للاستفادة من التقنيات المملوكة لها والشبكة الواسعة من شراكاتها المتميزة، من أجل تحسين فرص وصول العديد من الأدوية الفعالة والناجعة، وإتاحتها للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

وستستخدم الاستثمارات المستقبلية في دعم استراتيجية «إيفوتيك»، ومساعدتها في تنفيذ المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي، والتي تتضمن: تطبيق استراتيجية تدعيم البنية التحتية العالمية الخاصة بالأدوية البيولوجية، والاستثمار في تقنيات التنبؤ بالأدوية البيولوجية إضافة إلى الاستثمارات في العلاجات الجديدة للخلايا والجينات في مرض السكري والأمراض النادرة والأورام.

كما تتضمن مراحل النمو الاستراتيجي: الاستثمار في تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى، لتطوير علاجات متطورة لأمراض الكلى والكبد والأورام والقلب وأمراض النساء، وغيرها، إضافة إلى تطوير برامج المعالجة بالخلايا الجذعية، والتعلم الآلي، وتعزيز حضور الشركة في كل مواقعها الحالية بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، والمضي بخطوات أسرع في تنفيذ استراتيجية الانتقال من المجال الأكاديمي إلى الصناعة، واستراتيجية الاستثمار في أصول تقوم على الابتكار.

وقالت رئيسة وحدة الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية في «مبادلة»، كاميلا ماكابيلي لانجويلا: «تعمل شركة (إيفوتيك) تحت قيادة فريق على درجة عالية من الخبرة، وتتبع نهجاً فريداً في عملها كما تمتلك تكنولوجيا متقدمة، وتشغل موقعاً بارزاً في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، وهو مجال برزت أهميته الحيوية بشكل واضح خلال التحديات التي يشهدها العالم حالياً. وسنعمل مع (إيفوتيك) وشركائها لدعم النمو الاستراتيجي لهذه الشركة، من خلال هذا الاستثمار، وكذلك عبر توظيف شبكتنا المؤسسية الواسعة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيفوتيك»، الدكتور فيرنر لانثالر: «نرحب بشركة مبادلة للاستثمار ضمن مجموعة المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل. ويشرفنا أن هذه الشركة الاستثمارية المعروفة ذات السجل الحافل بالاستثمارات الناجحة الطويلة الأجل في مشروعات مستدامة حول العالم، قد اختارت أن تستثمر في (إيفوتيك) على أساس رؤية طويلة الأمد. وسيمكننا هذا الاستثمار من المضي بخطوات أسرع في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لإنشاء منظومة عالمية متكاملة للبحوث والتطوير في مجال الأدوية، من الاكتشاف وحتى التصنيع التجاري».

«إيفوتيك» يعمل لديها أكثر من 3400 موظف، في 14 موقعاً حول العالم.

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