مصرف الإمارات للتنمية يُطلق منصة رقمية لتمويل المستحقات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن إطلاق منصة رقمية لتمويل المستحقات لمتعامليه من الشركات والمؤسسات. وأوضح المصرف، في بيان أمس، أن المنصة تتيح للبائع الحصول الفوري على مستحقاته دون الانتظار الى تاريخ الاستحقاق، كما يمكن المشتري إدارة تدفقاته المالية وتسديد الفواتير بالمنصة في وقت لاحق.

وتقدم المنصة الحلول التمويلية الذكية والمبتكرة لكل من المشترين والموردين والبنوك بهدف تخفيف المخاطر، ولتسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

كما تتيح سهولة التواصل بين الموردين والمشترين والممولين في أي وقت من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للمنصة، فيما يمكنهم التقدم بطلب تمويل المستحقات بسهولة تامة، إضافة إلى الاستفادة من مزايا البرنامج الأخرى وفقاً للشروط والأحكام والقوانين السارية بالدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستكي: «سعياً من دورنا التنموي لتسهيل وإزالة بعض الصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم، وبهدف المساهمة في سد هذه الفجوة، عمل مصرف الإمارات للتنمية على إطلاق المنصة الوطنية لتمويل المستحقات لتقديم التسهيلات المالية والائتمانية اللازمة». وأضاف أن «المنصة ستساعد على تسهيل حصول البائع على مستحقاته دون الحاجة الى انتظار تاريخ الاستحقاق، الذي يبلغ في المتوسط 120 يوماً».

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