تطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في «أبوظبي العالمي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وبنك أبوظبي التجاري، اتفاقية تعاون ثلاثية، بهدف تأكيد التعاون الاستراتيجي لتطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي، لتنمية مهارات وقدرات مجموعة من المواهب والموارد البشرية المواطنة، وإعدادهم للعمل في المجال المصرفي ضمن «برنامج المصرفيين». وستعمل الأطراف المتعاونة على طرح برنامج «المصرفيين» دعماً لمتطلبات الحكومة في فئات الوظائف الحساسة، حسب ما عرفها المصرف المركزي، وبما يتلاءم مع متطلبات تعيين المواهب وإدارتها لدى بنك أبوظبي التجاري، وعقد برامج تطوير وطنية (NDP) للمساعدة في تدريب الخريجين الجدد، وتعيينهم في المجال المصرفي والمالي، فضلاً عن تنفيذ برامج التدريب والتطوير الإضافية لتحقيق ورفع كفاءاتهم تلبيةً لاحتياجات القطاع المعني، حيث سيتم اختيار الخريجين الذين يجتازون البرامج بنجاح لتعيينهم في مؤسساتهم من خلال مراكز تقييم راسخة وثابتة. وسيتم تصميم وتقديم برنامج «المصرفيين» بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، أحد شركاء أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وقال مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي، إنه «سيتم من خلال هذا البرنامج، الذي نقدمه بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة في مجال الصيرفة والخدمات المالية، إلى جانب التدريب العملي الذي سيؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في أبوظبي».

من جانبه، قال رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، علي درويش، إن «هذه المبادرة تكتسب أهمية كبيرة، خصوصاً أن تطوير بيئة القطاع المصرفي بنهج متطور يُعد ركيزة أساسية في ضمان ازدهار الاقتصاد الإماراتي».

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