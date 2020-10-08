«أوبك»: الإمارات لعبت دوراً قيادياً في بناء الجسور بين الأعضاء

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات داخل المنظمة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الدولة كسبت احترام الجميع، نظراً للدور الذي تقوم به في بناء جسور التفاهم لإيجاد توافق بين أعضاء المنظمة حيال كل القضايا المتعلقة بالسوق النفطية العالمية.

وقالت المنظمة، في تقرير خاص أصدرته بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها، إن دولة الإمارات قدمت دعماً تاريخياً للمنظمة خلال عام 2020، وذلك من خلال الاستجابة القوية التي أظهرتها في دعم السوق النفطية في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم، بالإضافة إلى جهود الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، في ضبط حجم الإنتاج في السوق.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حازت سمعة طبية كونها مُبتكرة في تطوير مواردها النفطية، وذلك بالإضافة إلى كونها من أكثر الدول التي تستثمر في التكنولوجيا لتنويع مصادر طاقتها المستقبلية، فضلاً عن دورها في دعم الجهود العالمية الرامية لمعالجة تحدي التغيير المناخي والمحافظة على البيئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news