"اقتصادية دبي" تخالف 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وام

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أمس خلال جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة " كوفيد-19 " .

وتوزعت المنشآت التي تم مخالفتها ما بين قطاع التجارة العامة، ومقاولات البناء، وتجارة قطع غيار السيارات، وأعمال التمديدات الكهربائي وذلك لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات ومراعاة إجراءات التباعد الجسدي.

من جهة أخرى وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 7 منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 731 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية والتي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني

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