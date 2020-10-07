اتفاقية بين «أبوظبي للاستثمار» والمعهد الإسرائيلي للتصدير لتعزيز التجارة الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، الوكالة المعنية بالترويج للأنشطة التجارية في إسرائيل، وذلك بغرض تعزيز التجارة الثنائية.

وأقيمت مراسم التوقيع خلال لقاء افتراضي، عقد أمس، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير، أديف باروخ، والمدير العام للمعهد، غادي أرييلي، ومدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي.

وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام بدء التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وإسرائيل، من خلال تعزيز فرص التعاون الاستثماري، كما تشمل أيضاً تسهيل التواصل بين الشركات المُستثمر فيها بكلتا السوقين، وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، لإثراء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام الشركات الإسرائيلية، لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: «نشهد تطورات متسارعة على صعيد إرساء أسس التعاون الوثيق على مستوى القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل، وتمثل هذه الاتفاقية فرصة مهمة نحو تعزيز التعاونين التجاري والتقني بين الطرفين».

من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي: «نحرص على تأسيس علاقات قوية بين مختلف الجهات المعنية بتسهيل الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي وإسرائيل، وتأتي الاتفاقية الموقعة مع المعهد الإسرائيلي للتصدير كقفزة نوعية نحو تسريع فرص التعاون بين الشركات في إمارة أبوظبي وإسرائيل».

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل، عمير بيرتس: «تأتي الاتفاقية بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، ولهذه الاتفاقية أهمية خاصة لاسيما خلال هذه المرحلة، التي يواجه فيها العالم وباء (كوفيد-19) الذي كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعائدات الشركات».

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