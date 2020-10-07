حكومة دبي تسدّد سندات بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، عن سداد سندات بقيمة 750 مليون دولار (ما يعادل مليارين و755 مليون درهم)، مستحقة في الخامس من أكتوبر 2020، كانت صُدّرت في الرابع من أكتوبر 2010 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.

وأوضحت دائرة المالية أنها استردّت السندات كاملة، بعد استيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.

يشار إلى أن دائرة المالية في حكومة دبي، تتولى مسؤولية الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة، إضافة إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة لها.

وتشمل مسؤوليات الدائرة: وضع الموازنة السنوية العامة لإمارة دبي، وتنفيذها بالتعاون مع جميع الدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة، إضافة إلى قيامها بتقديم السيولة النقدية، بما فيها تحويل الاعتمادات المخصصة في الموازنة لجميع الدوائر الحكومية ذات الصلة، كما تشرف على إعداد الرسوم والموارد الحكومية وتطويرها. وتقوم دائرة المالية أيضاً بالتحقق من تحصيل الرسوم والإيرادات العامة، وتشرف على الحسابات المصرفية الخاصة بالحكومة.

السندات صُدّرت في الرابع من أكتوبر 2010.

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